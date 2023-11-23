КНДР усилит ВС на границе с Южной Кореей из-за приостановления военного договора

Согласно информации агентства Reuters, КНДР планирует укрепить свои вооруженные силы, которые находятся у демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. В этом районе будут размещены дополнительные войска и новое вооружение. Такую информацию передало Центральное телеграфное агентство Кореи. Причиной такого решения стало приостановление Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР.