Российский подводник прокомментировал инцидент с «затонувшей» британской подлодкой

Неисправность на британской атомной подлодке, из-за которой субмарина погрузилась слишком глубоко, войдя в опасную зону, не была критической, и ничего действительно «экстраординарного» не произошло. Такое мнение высказал «Царьграду» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга запаса Игорь Курдин.

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Ранее газета The Sun сообщила о том, что выход из строя глубиномера на атомной подлодке класса Vanguard привел к погружению субмарины в опасную зону, «чуть не раздавив насмерть» 140 членов экипажа. Судно находилось в Атлантическом океане с «ракетами Судного дня» Trident II на борту. При этом ни название субмарины, ни глубину, на которую она опустилась, газета не уточнила «по соображениям безопасности». Также не уточняется, когда именно произошел инцидент.

По мнению председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина, нештатная ситуация критической не была, так как система указателей глубины на подводных лодках многократно резервирована.

«Такие глубиномеры стоят, как правило, в концевых отсеках и на центральном посту. Это обыкновенные манометры. Кроме того, существуют еще датчики давления, которые передают данные во все боевые управляющие системы, на центральный пост», — пояснил он.

По словам подводника, действительно нередки случаи провалов субмарин на глубину более заданной, но для гибели судна на борту должно случиться что-то более серьезное.

При этом Игорь Курдин отметил, что его поразили комментарии под новостями об инциденте с британской подлодкой, где выражалось сожаление, что экипажу удалось справиться с ситуацией и выжить.