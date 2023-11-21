Атомный авианосец США прибыл в южнокорейский порт

Американский атомный авианосец Carl Vinson с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан. Об этом, ссылаясь на военно-морские силы Южной Кореи, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Авианосец Carl Vinson вместе с 1-й авианосной ударной группой сейчас находится на военно-морской базе в Пусане. «Рёнхап» отмечает, что всего за несколько часов до прибытия авианосца Пхеньян сообщил о планах провести третью попытку запуска своего военного спутника.

Директор центра морских операций Южной Кореи Ким Чжи Хун заявил в интервью агентству, что визит ударной авианосной группы американского флота демонстрирует твердую позицию альянса Сеула и Вашингтона в области совместной обороны и решимость жестко реагировать на растущую со стороны КНДР ядерную и ракетную угрозу.