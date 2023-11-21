Мобилизация: последние новости на сегодня 21 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Игровой квест для детей участников СВО провели в Балашихе

Более 30 детей из семей участников специальной военной операции и актива «Единой России» поучаствовали в игровом квест-шоу «Форд Боярд» в Балашихе. Об этом пишет «Большая Шалашина».

Депутат Владимир Шапкин пояснил, что они совместно с депутатским корпусом постоянно поддерживают диалог с родными солдат, чтобы оперативно узнавать их проблемы и нужды.

«Командам предстояло открыть клетку путем подбора нужного ключа, пройти лабиринт, а также с закрытыми глазами угадать предмет и найти монеты», — заявил он.

На Сахалине военный получил почти три года колонии за отказ уезжать в зону СВО

Военный суд РФ признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание. Теперь он 2 года и 10 месяцев проведет в тюрьме. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что мужчину судили за неисполнение приказа. По предварительным данным, солдат боялся за свою жизнь, а потому проигнорировал приказ командира воинской части, за это его и решили уволить. Кроме того, он активно делился своей точкой зрения о необходимости уезжать за границу со всеми случайными прохожими, что также послужило отягчающим обстоятельством.

Суд назначил мужчине тюремный срок в 2 года и 10 месяцев. Военнослужащий был взят под стражу прямо в зале суда.

Военврач Давыдов назвал колоссальные достижения в медицине в период СВО

Практики лечения российских бойцов стали значительно лучше с начала специальной военной операции. Российские бойцы теперь умеют устанавливать протезы прямо на фронте. Об этом сообщил начальник главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Денис Давыдов, передает газета «Известия».

«Есть ряд технологий, применение которых на поле боя еще лет 10—15 назад мы не могли представить. В первую очередь это протезирование?» — пояснил Давыдов.