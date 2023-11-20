Россия и Украина обменялись телами погибших солдат

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия вернула 80 тел погибших военных в рамках обмена. Украина вернула тела и останки 94 военнослужащих ВСУ, заявили в координационном штабе страны по вопросам обращения с военнопленными. В Минобороны РФ пока не комментировали обмен.

Тела погибших украинских бойцов передадут правоохранительным органам для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления личности, заявили в Киеве. В координационном штабе указали, что тела военнослужащих ВСУ вернули в страну при содействии Международного комитета Красного Креста, МВД Украины, СБУ и других структур и ведомств.

Россия и Украина в последний раз заявляли об обмене телами погибших бойцов 6 октября. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщал, что Россия получила тела 60 военнослужащих. Координационный штаб Украины заявлял о получении 64 тел погибших солдат ВСУ.