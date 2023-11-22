ВС России на Краснолиманском направлении поразили около 30 артпозиций ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили три опорных пункта, три района скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении.
Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Кроме того, в районе Серебрянского лесничества было нанесено поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов»*.
Ранее ВС России нанесли поражение трём бригадам ВСУ в районе Работина.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.