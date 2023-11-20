РСЗО "Торнадо-С" приблизилась по характеристикам к "Искандеру"

Российская РСЗО "Торнадо-С" приблизилась по характеристикам к ОТРК "Искандер" и может поражать цели, для которых применение ракетного комплекса избыточно. Об этом ТАСС ообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

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Он пояснил, что "Торнадо-С" способна бить как по площадям, так и отдельным целям высокоточными боеприпасами. Причем дальность новых снарядов, увеличенная с 90 до 120 километров, приблизила РСЗО к тактическим ракетным комплексам.

"Такие снаряды могут использоваться для уничтожения объектов там, где применение "Искандеров" является избыточным. Точность попадания "Торнадо-С" очень высокая, а мощности головной части достаточно, чтобы поразить практически любой, даже серьезно защищенный объект", - сказал Оздоев.

"Торнадо-С" была разработана тульским АО "НПО Сплав" в 2012 году. Является глубоко модернизированной версией РСЗО "Смерч". Новая система управления огнем, ГЛОНАСС-навигатор, компьютеризированный баллистический вычеслитель сделали ее эффективней и точнее предшественника. А усовершенствованные ракеты позволили поражать цели на более дальней дистанции.

РСЗО "Торнадо-С" успешно применяется в зоне СВО.