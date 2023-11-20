Экс-разведчик США рассказал об обреченности Украины
Украина находится в «печальном» положении, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-разведчика ВС Соединенных Штатов Скотта Риттера.
По его словам, Киеву приходится привлекать к службе в армии немолодых женщин. Так эксперт отреагировал на видеоролик, который опубликовал советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко. На видео запечатлена женщина, воюющая в рядах Вооруженных сил Украины. Ей 54 года, у нее трое детей и шесть внуков.
«Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности», — указал Риттер.
«Украина буквально поглощает себя», — отметил бывший разведчик.
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