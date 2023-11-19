Шиитские группировки взяли на себя ответственность за обстрел баз США в Ираке

На Ближнем Востоке произошли очередные нападения на американские военные базы. Ответственность за атаки взяло на себя «Движение сопротивления в Ираке», шиитская вооруженная группировка, пишет РИА «Новости».

Представитель движения отметил, что атака на базу в Харир (север Ирака) была осуществлена в ответ на обстрелы сектора Газа со стороны ЦАХАЛ.

Кроме того, был нанесен удар по американским силам на базе Эт-Танф, расположенной в районе сирийско-иракской границы.

Напомним, что США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа.