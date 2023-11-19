Мобилизация: последние новости на сегодня 19 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Минеев вернется в зону СВО в декабре

Российский боец Владимир Минеев вернется в зону специальной военной операции (СВО) в декабре. Об пишет ТАСС со ссылкой на его интервью журналистам.

Ранее он победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в бою по правилам кикбоксинга.

«Командировка планируется в декабре», — рассказал он.

33-летний Минеев был ранее избран депутатом Народного собрания ДНР.

Жители Новосибирска в ноябре стали чаще покупать лекарства для отправки на СВО

В Новосибирске зафиксировали рост спроса на лекарственные средства и медицинские изделия. Их отправляют в зону проведения специальной военной операции для помощи военнослужащим, пишет bfm.ru.

Как отмечают сотрудники аптек в беседе с изданием, осенью люди стали чаще покупать медикаменты для отправки военнослужащим. Пик пришелся на первые недели ноября.

«В ряде аптек установлены специальные ящики, куда люди могут положить лекарства, медизделия для обработки ран и перевязки для отправки солдатам. Потом мы формируем гуманитарный груз и отправляем на СВО», — директор по маркетингу муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Александр Мартынюк.

Сотрудница одной из аптек сети «Моя аптека» предположила, что такой рост связан сезоном гриппа и ОРВИ.

Десять артиллерийских полков и бригад получили наименование «гвардейские» за время СВО

За время проведения специальной военной операции десять артиллерийских полков и бригад Вооруженных сил РФ получили наименование «гвардейские». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство раскрыло эту информацию в честь годовщины Дня ракетных войск и артиллерии, который отмечается ежегодно 19 ноября.