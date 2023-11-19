Россия получит первый полк с новейшими МБР

Он уточнил, что первый полк «Сарматов» в составе командного пункта и нескольких шахтных пусковых установок заступит на боевое дежурство в декабре текущего года. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Собеседник агентства уточнил, что одновременно с развертыванием полка продолжатся летно-конструкторские испытания ракеты. Они проводятся с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.