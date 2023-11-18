Российский министр покинул свой пост и заявил об отправке на СВО

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков покинул свой пост и сообщил, что отправляется в зону специальной военной операции (СВО). Такое заявление он сделал в разговоре с URA.RU.

«Поеду помогать ребятам», — объяснил Старков, отвечая журналистам на вопрос о причинах увольнения.

К своему сообщению экс-министр прикрепил фотографию в военной форме.

О том, что Старков, возглавлявший свердловское министерство транспорта с 2016 года, написал заявление об уходе с поста, стало известно днем ранее. По данным источника URA.RU, перед этим он был награжден медалью «Участника специальной военной операции».