Израильские силы нанесли в Газе удар по школе, относящейся к системе ООН

Израильская армия нанесла в секторе Газа удар по школе, находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), в результате атаки есть убитые и раненые. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, удар был нанесен близ школы "Аль-Фахура" в Джебалии на севере палестинского анклава. На территории этого учебного заведения нашли убежище многие мирные жители, которые были вынуждены покинуть свои дома, опасаясь бомбардировок со стороны израильских сил.