На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом

Киевские власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в области
В результате взрывов в Киевской области получил повреждение объект инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко.
Он подчеркнул, что ночью в регионе около пяти часов длилась воздушная тревога.
— Поврежден инфраструктурный объект <...>. Пожар ликвидирован, — приводит заявление Руслана Кравченко РИА Новости.
Ночью 19 ноября в Киеве прогремели взрывы. Позднее они прозвучали и в Киевской области.
Местные СМИ 11 ноября сообщали, что мощные взрывы произошли в Киеве. Также отмечается, что после взрывов в городе была объявлена воздушная тревога в 09:02 по московскому времени.
10 ноября серия взрывов прогремела в Одессе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Издание Washington Post ранее сообщало, что несколько высокопоставленных военных ВСУ погибли от ракетного удара 9 ноября во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области.