На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры под Киевом

В результате взрывов в Киевской области получил повреждение объект инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщил глава местной военной администрации Руслан Кравченко.

© вечерняя москва

Он подчеркнул, что ночью в регионе около пяти часов длилась воздушная тревога.

— Поврежден инфраструктурный объект <...>. Пожар ликвидирован, — приводит заявление Руслана Кравченко РИА Новости.

Ночью 19 ноября в Киеве прогремели взрывы. Позднее они прозвучали и в Киевской области.

Местные СМИ 11 ноября сообщали, что мощные взрывы произошли в Киеве. Также отмечается, что после взрывов в городе была объявлена воздушная тревога в 09:02 по московскому времени.

10 ноября серия взрывов прогремела в Одессе. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.