Минобороны сообщило о поражении пехотной группы ВСУ под Артемовском

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ , пишет РИА Новости. Согласно информации оборонного ведомства, близ Артемовска разведывательные подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) заметили выдвижение в сторону позиций российской армии группы украинских пехотинцев. После обнаружения, разведчики оперативно передали данные расчету ПТРК.

До этого сержант ВС РФ Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, рассказал, как спас соседние подразделения от наступления Вооруженных сил Украины. Отличившемуся военному вручили медаль "Золотая Звезда" за уничтожение в ходе спецоперации его расчетом девяти танков, четырех бронетранспортеров (БТР), 12 боевых машин пехоты (БМП), четырех грузовых машин с боевыми припасами, двух взводных опорных пунктов и свыше 100 украинских боевиков.