Мобилизация: последние новости на сегодня 18 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Госдума обяжет принимать участников СВО на работу в первую очередь

Участники специальной военной операции и их близкие родственники получат возможность на приоритетное право на трудоустройство, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на принятый Госдумой РФ во втором чтении законопроект.

Изменения предложены группой депутатов и сенаторов, включая спикера Думы Вячеслава Володина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Новый закон определит цели государственной политики в сфере занятости и принципы ее правового регулирования.

Волгоградцы собрали партию гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО

В Волгограде передали очередную партию гуманитарного груза для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Волгоградская правда».

В сборе гуманитарной помощи участвовали жители города, творческие коллективы, ученики волгоградских школ и юнармейцы.

Для бойцов собрали теплую одежду, продукты длительного хранения, медикаменты и бинты. В посылках – письма и рисунки от учеников школ, которые, по словам участников спецоперации, поднимают боевой дух солдат.

В кабмине выразили благодарность Южной Осетии за отправку добровольцев на СВО

В правительстве России выразили благодарность Южной Осетии за отправку добровольцев на специальную военную операцию, сообщает «Говорит Москва».

Российские власти также признательны Цхинвалу за поддержку вхождения в состав РФ новых регионов.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, республика — стратегический партнёр Москвы, и это сотрудничество отвечает долгосрочным интересам России.