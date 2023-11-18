Ракетный комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» с одноименной межконтинентальной баллистической ракетой поставлен на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения. Параллельно проводятся его летно-конструкторские испытания, передает ТАСС.

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РС-28 «Сармат» — ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, принадлежащий РФ. Дальность полета составляет 16 тысяч километров, полезная нагрузка — пять тонн.

«Сармат» был призван заменить аналог советского образца «Воеводу». Его серийно производят на Красноярском машиностроительном заводе.

Комплекс «Сармат» теоретически способен уничтожить территорию больше американского штата Техас. Автор журнала Military Watch Magazine считает, что принятие комплекса на боевое дежурство еще сильнее увеличило разрыв между Россией и Штатами в потенциале их СРК наземного базирования.

«Сармат», вставший на боевое дежурство, может снести столицу Великобритании Лондон за считаные минуты, сообщил обозреватель Мэтью Дули. Сама ракета, по мнению эксперта, представляет собой «монструозное ядерное оружие», которое способно отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты.

Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ни одна система противоракетной обороны (ПРО) не способна сейчас противодействовать новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» и не сможет этого сделать еще десятилетия.

По мнению авторов Asia Times на украинский конфликт также серьезно повлияет развертывание ракетного комплекса «Сармат».