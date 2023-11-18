Действующий украинский летчик прилетел в Россию

Действующий летчик Военно-Воздушных Сил Украины прилетел в Россию. Сенсационную новость сообщили в своих Telegram-каналах известный военный блогер Кирилл Федоров и пилот вертолета Ка-52 с позывным "Воевода".

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Собственно российский вертолетчик и стал инициатором этой небывалой операции, детали которой пока не раскрываются.

"Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившиеся "Птичка в гнезде", - написал "Воевода".

Также он намекнул, что руководство ГУР Украины и СБУ после случившегося ожидают отставки.