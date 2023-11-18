ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.
В ЦАХАЛ заявили, что южное командование провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия для ударов по инфраструктуре ХАМАС, передает РИА «Новости».
В израильской армии уточнили, что возле Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии, по данным ЦАХАЛ, там находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов ХАМАС, где действуют четыре батальона движения.
Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава.