ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

В ЦАХАЛ заявили, что южное командование провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия для ударов по инфраструктуре ХАМАС, передает РИА «Новости».

В израильской армии уточнили, что возле Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии, по данным ЦАХАЛ, там находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов ХАМАС, где действуют четыре батальона движения.