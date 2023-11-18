Эрдоган призвал проверить наличие ядерного оружия у Израиля

«Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия. А раз не является, то на него в первую очередь не распространяются его правила. Но есть ситуация, когда страны-участницы могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма. Мы будем мобилизовывать эту работу прямо сейчас», — сказал Эрдоган.