В Минобороны заявили об уничтожении украинских катеров вблизи Севастополя

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены украинские катера. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, российская авиация заметила катера противника в 80-ти километрах западнее Севастополя. Затем в акватории Черного моря были разбиты один быстроходный катер с десантом и еще семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.