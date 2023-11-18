В Минобороны заявили об уничтожении украинских катеров вблизи Севастополя

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря были уничтожены украинские катера. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, российская авиация заметила катера противника в 80-ти километрах западнее Севастополя. Затем в акватории Черного моря были разбиты один быстроходный катер с десантом и еще семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.
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