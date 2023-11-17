В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину

"Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа. Сколько, какого оружия нужно, сколько и когда это оружие будет поступать, сколько, когда и как будут работать санкции против России», — добавил он.