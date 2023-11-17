В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западное вооружение доходит до Украины не за несколько недель, а за три-четыре месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«Если мы договорились об определенных инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7-10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней», — заявил он.
Подоляк также добавил, что контрнаступление ВСУ идёт «не в том объёме и не с той скоростью», как изначально планировалось. «Некоторые могут сказать:
"Вы же говорили, что мы летом 2023 года зайдем в Крым". Но на основании чего об этом говорили? На основании математического анализа. Сколько, какого оружия нужно, сколько и когда это оружие будет поступать, сколько, когда и как будут работать санкции против России», — добавил он.