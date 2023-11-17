Все пациенты реанимации больницы "Аль-Шифа" погибли из-за осады Израиля
Израильская блокада медицинского комплекса "Аль-Шифа", расположенного на севере Сектора Газа, привела к гибели всех пациентов реанимационного отделения больницы. Об этом телеканалу Sky News Arabia рассказал глава медицинского учреждения Мухаммед Абу Сильмия.
По его словам, с момента начала израильской армией блокады медицинского комплекса умерли более 54 человек.
"Те, кто сейчас находится в критическом состоянии, боюсь, тоже умрут", - указал он.
"Все больные, которые находились в реанимации, скончались, все до единого", - заявил телеканалу Мухамед Абу Сильмия.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные разрушили по меньшей мере три здания, входящие в медицинский комплекс "Аль-Шифа". Также указывалось, что военнослужащие Армии обороны Израиля не дают никому покинуть больницу и прилегающие к ней здания.