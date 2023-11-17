Все пациенты реанимации больницы "Аль-Шифа" погибли из-за осады Израиля

Израильская блокада медицинского комплекса "Аль-Шифа", расположенного на севере Сектора Газа, привела к гибели всех пациентов реанимационного отделения больницы. Об этом телеканалу Sky News Arabia рассказал глава медицинского учреждения Мухаммед Абу Сильмия.

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По его словам, с момента начала израильской армией блокады медицинского комплекса умерли более 54 человек.

"Те, кто сейчас находится в критическом состоянии, боюсь, тоже умрут", - указал он.

"Все больные, которые находились в реанимации, скончались, все до единого", - заявил телеканалу Мухамед Абу Сильмия.