У Пентагона закончились деньги на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своей статье для США Юджин Румер и представитель администрации бывших американских президентов Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона Эндрю Вайс.

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«У Пентагона сейчас есть около 5 миллиардов долларов финансирования в рамках текущего бюджета, чтобы продолжить предоставлять вооружение Украине. Однако другой фонд, предназначенный для восполнения собственных запасов американской армии, (…) сократился всего лишь до 1,1 миллиарда долларов, что означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться», — пишут авторы публикации.

Как сообщает издание, европейские союзники не смогут заменить объемы американского финансирования и поставок военной помощи ВСУ, поскольку они надеются, что Киев подержится и не будет ослаблен до выборов в США в ноябре 2024 года.

Кроме того, у Украины критическая нехватка военнослужащих и боеприпасов и даже поставленные ВСУ западные системы вооружений так и не смогли обеспечить стране значительное превосходство на поле боя. В свою очередь, Запад не способен конкурировать с Россией в производстве оружия. Поэтому авторы предлагают Западу отказаться от веры в «магическую» победу над Россией.