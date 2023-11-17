Российские военные нанесли удары по военным заводам Харькова
Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по крупным промышленным объектам Харькова. По его информации, российские военные, в частности, ликвидировали минувшей ночью завод имени Малышева и Харьковский бронетанковый завод. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.
Как передает канал, разрушения на военно-промышленных объектах достаточно серьезные. По данным «Иди и смотри», на поврежденных заводах ремонтируют военную технику и собирают беспилотные летательные аппараты.
Ранее российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, ликвидировав пять минометных расчетов. По словам главы пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, противник, в частности, потерял кочующий миномет на базе автомобиля Humvee производства США.