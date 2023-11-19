Силы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Российские силы на херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат, сообщили в оперативных службах региона.

Как сообщил источник ТАСС на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и 11 боевиков ВСУ. Кроме того, уничтожена лодка ВСУ в русле Днепра, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое.

В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Новоберислава.