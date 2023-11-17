Мобилизация: последние новости на сегодня 17 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Организованные экскурсии для участников СВО на выставке «Россия» станут регулярными

Экскурсии для участников специальной военной операции по выставке «Россия» станут регулярными. Об этом рассказала заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина, передает ТАСС.

Ранее для участников боев на Украине, которые прибыли домой для реабилитации и лечения, представили павильоны Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации "Росатом" и стенды их родных регионов в Павильоне 75.

«Это первая организованная экскурсия для участников СВО. Но отнюдь не последняя - они теперь станут регулярными», — пообещала Звягина, добавив, что дирекция сделает все необходимое для обеспечения комфортности граждан во время экскурсий.

Спецмашины передали бойцам в зону СВО из Ростовской области

Российским военнослужащим в зону боевых действий на Украине отправили автомобили высокой проходимости — УАЗ «Патриот» и «Буханку» для эвакуации раненых с полей сражений. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, пишет RuNews.ru.

Солдаты также получили несколько дронов, которые могут осуществлять деятельность круглосуточно, прибор РЭБ «Палтус», тепловизоры, приборы ночного видения, маск-сетки и медицинское оборудование.

В Татарстане заработал сайт с информацией о помощи участникам СВО и их семьям

Сайт, на котором представлена вся информация о помощи и поддержке для участников специальной военной операции, их семей и детей, заработал в Татарстане. Об этом пишет «Реальное Время».