Десятки сотрудниц британского Минобороны пожаловались на домогательства

"Мы глубоко озабочены жалобами и предпринимаем действия по борьбе с этой проблемой. Ни одна женщина не должна чувствовать себя незащищенной в Минобороны, мы не будем терпеть такое поведение. Мы также продолжаем призывать всех, кто пострадал от такого непростительного поведения или стал его свидетелем, немедленно сообщить об этом", - заявили в военном ведомстве.