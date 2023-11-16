Украинский морпех сдался в плен через Telegram-бот

«Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолетов. Со всего, что было у них… Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего… Чтоб я был живой и здоровый», — рассказал военнопленный.