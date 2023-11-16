В России рассказали о влиянии СВО на модернизацию Су-35

«Вопросы, которые прежде решались длительное время, теперь (с началом СВО — прим. «Ленты.ру») решаются очень быстро. (...) Самолет Су-35С в кратчайшие сроки [встал на крыло], и сейчас можно без ложной скромности сказать, что это лучший самолет в своем классе. Это не мое мнение, а тех, кто эксплуатирует этот самолет», — сказал он на Международной выставке-ярмарке «Россия» на ВДНХ.