Польские наблюдатели не приехали на учения ОДКБ, несмотря на приглашение

Наблюдатели из Польши не посетили учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023", хотя были приглашены. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров .

"На заключительных, наиболее динамичных этапах учений были представлены наблюдатели, аккредитованные на территории государства военные атташе и другие представители международных организаций, - сказал он. - Был приглашен и ряд других. В частности, Белоруссия приглашала показать, что учения не направлены против третьих стран, и представителей Польши, но они не приехали, но тем не менее приглашение было направлено".