Самые важные воздушные битвы в истории

Авиация сыграла важную роль во многих вооруженных конфликтах почти с самого момента своего появления — и продолжает играть до сих пор. Портал SlashGear рассказал о самых знаковых воздушных битвах в истории человечества.

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Битва за Британию

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Немногие сражения сыграли столь же важную роль в исходе Второй мировой, как битва за Британию. Союзники продемонстрировали свою мощь благодаря высадке в Нормандии, но были и времена, когда судьба Европы висела на волоске. Великобритания потерпела большие потери во время отступления из Франции, и Германия не упустила возможность начать вторжение на островное государство.

Немецкие войска выбрали воздушный путь, т.к. страна была не готова к наземной атаке на Британию. Но, к счастью для Союзников, британские боевые самолеты смогли защитить родное небо. Англичане были в шаге от поражения из-за дефицита ресурсов, однако все же смогли восстановить превосходство в небе и отбросить захватчиков от своих берегов.

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Атака на Перл-Харбор

Нападение на Перл-Харбор стало печально известной неожиданной атакой, которая втянула США во Вторую мировую на Тихоокеанском театре военных действий. Американская разведка долгое время подозревала, что Япония готовится к враждебным действиям, но все равно не смогла предсказать нападение японцев на базу военно-морского флота на Гавайях. Четыре тяжелых авианосца Императорского флота Японии уничтожили 19 боевых кораблей и несколько сотен единиц американской авиации, не говоря о тысячах жертв среди людей.

Атака на Перл-Харбор продемонстрировала ужасающий потенциал авианосцев и стала предвестником конфликта на Тихом океане. На следующий же день США объявили войну Японии, а три дня спустя — Германии. И так штаты оказались втянуты в конфликт на всех фронтах.

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Сен-Миельская операция

Сен-Миельский выступ был большой территорией между французскими городами Верден и Сен-Миель на Западном фронте Первой мировой войны. Земля попала под контроль Германии, и французские войска никак не могли отбить этот участок: он считался ключевым стратегическим препятствием на пути наступления Союзников.

Ответственность за прорыв обороны пала на американцев и полковника Билли Митчелла, который собрал крупнейший (на тот момент) флот самолетов, чтобы решить проблему с воздуха. Сен-Миельская операция стала одной из первых масштабных воздушных битв в истории: 500 немецких самолетов против почти 1500 американских и французских. Несмотря на огромную численность войск, Союзники потеряли всего 40 человек.

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Битва за Мидуэй

Битва за Мидуэй считается одним из важнейших морских сражений в истории. Императорский флот Японии собирался уничтожить флот США, чтобы лишить американцев рубежа на Тихоокеанском театре военных действий и открыть дорогу для полноценного захвата Перл-Харбор. Битва состоялась всего через несколько месяцев после бомбардировки печально известной базы, но на этот раз американская разведка не подвела. Благодаря грамотной дезинформации флот США смог заманить японцев в ловушку, что привело к разгрому Императорского флота и сместило баланс сил на Тихом океане.

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Операция «Буря в пустыне»

В январе 1991 года, когда война в Персидском заливе бушевала в полную мощь, США и коалиция из 42 стран провели совместную операцию «Буря в пустыне». Молниеносное нападение на Багдад, которое пошатнуло фундамент защиты Ирака. Вертолеты Apache уничтожили центры коммуникаций иракских войск, рой ракет Hydra-70 ликвидировал средства противовоздушной обороны. После этого волна боевых самолетов разнесла линии снабжения Ирака. Несмотря на множество жертв среди мирного населения, «Буря в пустыне» стала демонстрацией эффективности высокоточного вооружения. Моментальное уничтожение военной инфраструктуры Саддама Хуссейна проложило путь для наземных сил, что позволило освободить Кувейт за считанные дни.