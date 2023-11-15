«Северокорейский монстр»: СМИ рассказали о «секретном оружии» Ким Чен Ына

Портал «Царьград» рассказал о «секретном оружии» Ким Чен Ына — реактивной системе залпового огня KN-25. Издание отмечает, у Пхеньяна также есть аналоги «Искандера» и американских ATACMS (KN-23 и KN-24), но KN-25 «аналогов не имеет».

«Царьград» называет KN-25 системой «сверхбольшого калибра». Сообщалось, что это единственная система в мире с калибром ракет 600 миллиметров. Издание подчеркивает, что системы залпового огня других стран имеют калибр в 300 миллиметров и «даже близко не могут сравниться с северокорейским монстром по дальности и разрушительной мощи залпа».

«Инженерам удалось совместить мощь тяжелой оперативно-тактической ракеты с преимуществами залпового пуска, который перегружает ПВО противника и нивелирует возможные промахи единичных ракет», — так охарактеризовал KN-25 военный эксперт Юрий Лямин.

Лямин рассказал, что ракеты из KN-25 можно запускать с интервалом в полминуты, а нанести ущерб они способны даже «самым прочным объектам».

Трехтонные ракеты этой системы могут достигать целей на расстоянии до 380 километров.

15 ноября Северная Корея заявила об успешном испытании новых твердотопливных двигателей для баллистических ракет средней дальности. Associated Press отмечало, что ракеты с такими двигателями станут более мощными, а обнаружить их будет труднее. Агентство подчеркивало, что такие ракеты могут потенциально нацелить на военные базы США на Гуаме и в Японии.