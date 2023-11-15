Лидер оппозиции предупредил Израиль об открытии «третьего фронта»
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Израиля «Еш атид», экс-премьер страны Яир Лапид предупредил правительство Биньямина Нетаньяху об угрозе открытия «третьего фронта». Об этом рассказали «Известия».
По мнению Лапида, угроза «третьего фронта» связана с «безответственным поведением радикально настроенных [израильских - прим.ред.] переселенцев, которые пытаются своими действиями разжечь огонь».
Опрошенные «Известиями» эксперты также считают, что милитаризация и расширение израильских поселений могут распространить конфликт на Западный берег реки Иордан.
7 ноября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что израильтянам выдали десятки тысяч разрешений на ношение оружия. В стране открылись сотни новых классов по обучению стрельбе. Бен-Гвир призвал граждан «убедиться в своем праве на участие и идти вооружаться».
Палестинский активист Асмат Мансур заявил «Известиям», что ситуация на Западном берегу близка к переходу к масштабным столкновениям. Он утверждает, что израильские переселенцы пытаются помешать местным палестинцам вести скотоводство, в том числе перекрывая источники воды.
«Ситуация на Западном берегу может вспыхнуть в любой момент», — подчеркнул Мансур.
Ранее о ракетных ударах по территории Израиля начали сообщать поддерживаемые Ираном йеменские хуситы. Армия обороны Израиля заявила, что укрепила район Красного моря ракетными катерами ВМС после нескольких ракетных атак.
Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО страны были приведены в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с хуситами из Йемена. Такие меры в Эр-Рияде приняли после того, как хуситы попытались запустить ракету над Саудовской Аравией в сторону Израиля.