Лидер оппозиции предупредил Израиль об открытии «третьего фронта»

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Израиля «Еш атид», экс-премьер страны Яир Лапид предупредил правительство Биньямина Нетаньяху об угрозе открытия «третьего фронта». Об этом рассказали «Известия».

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По мнению Лапида, угроза «третьего фронта» связана с «безответственным поведением радикально настроенных [израильских - прим.ред.] переселенцев, которые пытаются своими действиями разжечь огонь».

Опрошенные «Известиями» эксперты также считают, что милитаризация и расширение израильских поселений могут распространить конфликт на Западный берег реки Иордан.

7 ноября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что израильтянам выдали десятки тысяч разрешений на ношение оружия. В стране открылись сотни новых классов по обучению стрельбе. Бен-Гвир призвал граждан «убедиться в своем праве на участие и идти вооружаться».

Палестинский активист Асмат Мансур заявил «Известиям», что ситуация на Западном берегу близка к переходу к масштабным столкновениям. Он утверждает, что израильские переселенцы пытаются помешать местным палестинцам вести скотоводство, в том числе перекрывая источники воды.

«Ситуация на Западном берегу может вспыхнуть в любой момент», — подчеркнул Мансур.

Ранее о ракетных ударах по территории Израиля начали сообщать поддерживаемые Ираном йеменские хуситы. Армия обороны Израиля заявила, что укрепила район Красного моря ракетными катерами ВМС после нескольких ракетных атак.