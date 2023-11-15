СМИ: Турция до конца года может одобрить членство Швеции в НАТО

Ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО могут завершить до конца года. Об этом сообщил РИА Новости источник в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

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Однако он обратил внимание, что окончательно решение будет зависеть от того, не будет ли каких-либо эксцессов, которые могут снова отсрочить решение. До этого глава комитета по иностранным делам турецкого парламента Фуат Октай заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО.

Он отметил, что профильный комитет обсудит этот вопрос "в рамках собственных приоритетов". Октай подчеркнул, что вопрос членства Швеции в Североатлантическом альянсе не столь актуален для Турции, как для некоторых других государств. Он заверил, что парламент обсудит этот вопрос, "когда придет время".