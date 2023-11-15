Спецоперация на Украине 15 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 ноября 2023 года.

Пентагон считает, что поставка F-16 Киеву не изменит расстановку сил

Поставки истребителей F-16 Киеву со стороны США и Европы повысят потенциал Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, пишет ТАСС.

В то же время он признал, что самолеты не способны переломить ситуацию на поле боя.

«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — заявил представитель Пентагона.

Российский боец рассказал о применении ЗРК «Тор» в зоне СВО

Самой крупной целью для зенитных ракетных комплексов «Тор» ВС РФ в начале военного конфликта России и Украины были дроны Bayraktar TB2, однако к настоящему моменту они больше не летают, так как российской стороне удалось уничтожить их все. Об этом рассказал командир расчета ЗРК, военнослужащий из Брянской области с позывным Странник, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

«Перебили, уже больше нет таких. Сейчас это в основном «Валькирия», «Фурия», «Лелека-100» и «Шарк», — рассказал Странник.

Он добавил, что украинская сторона стала применять новый БПЛА Kawasaki, который летит чуть быстрее остальных, однако и к нему применяется формула работы расчета «Тора»: «одна ракета — одна цель».

Названы модернизированные во время СВО виды российской техники

Некоторые виды техники РФ пришлось модернизировать в соответствии с новыми задачами и реалиями на фронте после начала военного конфликта с Украиной. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Модернизация проходила прежде всего касательно бронетехники, защиты бронетехники. <...> Это также модернизация систем уничтожения танков, противотанковой обороны», — пояснил он.