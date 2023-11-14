США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

Вашингтон столкнется с последствиями, если продолжит перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будет переправлять его Киеву, об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.