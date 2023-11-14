В Польше назвали причину провала наступления ВСУ на Запорожском направлении
Наступление украинских военных на Запорожском направлении провалилось благодаря продуманным действиям командующего Восточной группировкой российских войск генерала Александр Романчука. Об этом пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский в статье для Myśl Polska.
Автор статьи отметил, что генерала характеризует глубокое понимание основных принципов современных военных действий, он является автором интересных статей в военной прессе, в том числе на тему маневренной обороны.
Свои знания он смог применить на Украине, заметил аналитик. Так, Романчук в преддверии украинского наступления усилил российские силы на главной оси украинского наступления, на так называемом Орехово-Токмакском оперативном направлении.
Кроме того, он применил тактические приемы, которые вынудили украинское командование атаковать преждевременно и раскрыть свои позиции.
По данным обозревателя, 8 июня, на пятый день наступления, подразделения двух бригад ВСУ, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley, попали в ловушку, устроенную российскими войсками по указаниям Романчука.
В конечном итоге, российскому генералу с помощью двух присланных в подкрепление дивизий ВДВ удалось нанести поражение украинским войскам на Запорожском направлении, что привело к срыву графика летнего наступления ВСУ, резюмировал Подгурский.