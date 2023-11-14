Генерал ВСУ призвал уволить Залужного

Генерал-майор Дмитрий Марченко возложил ответственность за провал широко анонсированного контрнаступления на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и призвал уволить его. Об этом он заявил в интервью политологу Вадиму Киселеву на YouTube, пишет РИА Новости.

Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытались вести контрнаступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих. 5 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер Владимир Путин заявил, что общие потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко констатировал, что контрнаступление пиарилось семь месяцев.

«Семь месяцев пиарить контрнаступление, а потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас — вот на эти минные поля. Это гений полководческой мысли?» — поинтересовался он.

Военнослужащий также высказал мнение, что Залужный неэффективно использовал те ресурсы, которые получил ранее от западных стран, и сейчас хочет солдат-роботов с искусственным интеллектом.

«А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы», — заявил Марченко, призвав «не витать в облаках».