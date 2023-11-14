Коц иронично подсчитал «эпоху решающих лет» Украины

Каждый последующий год на Украине становится все более решающим, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он прокомментировал новое заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что 2024 год будет поворотным для Украины.

Коц напомнил, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 2023 год должен стать решающим. В связи с этим политик призывал весь сектор обороны и безопасности страны показать результаты. Затем, продолжил военкор, последовало высказывание Ермака, который объявил 2024 год решающим в конфликте с Россией. Цепочку «решающих лет» замкнул начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, выразивший надежду, что переломным будет 2025 год.

Эпоха решающих лет Украины. <...> Короче, наступает решающий год, который следует за решающим полугодием, включающим решающий месяц с решающими двумя-тремя неделями. Переломный час близок! — пошутил военкор.