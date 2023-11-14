В Израиле заявили о сломе сопротивления ХАМАС на севере Газы

«ЦАХАЛ сосредоточил боевые действия своих сухопутных войск на севере сектора Газа. В рамках этого сухопутные подразделения Армии обороны Израиля ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации ХАМАС. Батальонам нанесен значительный ущерб в плане их оперативной боеспособности», –отметил глава Минобороны страны Йов Галант.