$92.12+0.0698.53+0.22

Армия Израиля: ХАМАС больше не существует как организованная военная структура

Армия Израиля считает, что палестинское радикальное движение ХАМАС больше не является организованной военной структурой на севере сектора Газа. Силы ЦАХАЛа взяли под полный контроль город Газа.

В Израиле заявили о сломе сопротивления ХАМАС на севере Газы
© globallookpress.com

«ЦАХАЛ сосредоточил боевые действия своих сухопутных войск на севере сектора Газа. В рамках этого сухопутные подразделения Армии обороны Израиля ведут бои в районах расположения нескольких батальонов террористической организации ХАМАС. Батальонам нанесен значительный ущерб в плане их оперативной боеспособности», –отметил глава Минобороны страны Йов Галант.

По его словам, после получения контроля над Газой бойцы ЦАХАЛа продолжают продвигаться вглубь анклава. Сил, способных остановить израильских военных, у ХАМАС нет, уверен он.

В Израиле сообщили, что боевики ХАМАС бегут на юг сектора Газа

Ранее сообщалось, что первые 70 россиян вернулись на родину из сектора Газа. Рейс спецборта МЧС приземлился в аэропорту Домодедово ночью.