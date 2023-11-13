СМИ: в ВСУ боятся перспективы отступления до Львова

Автор The Daily Beast Анна Конклинг поговорила с украинскими военными и выяснила, что они боятся смещения интересов США с Украины на Ближний Восток. Некоторые из них считают, что без американской поддержки ВСУ пришлось бы отступать до Львова.

Конклинг отметила, что западные правительства и журналисты долгое время обеспечивали постоянный поток информации и обновлений по украинскому кризису, но все изменилось с началом войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Внимание всего мира «в одно мгновение» переключилось на ближневосточный конфликт, «который с каждым днем становится все более ужасным» и уже привел к тысячам смертей, подчеркнула автор.

Украинские солдаты заявили The Daily Beast, что смещение внимания США на другой регион будет означать срыв планов ВСУ и поможет России. Особенно украинцы опасаются нехватки боеприпасов и перспективы слишком глубокого отступления.

«Без поддержки Соединенных Штатов и других стран мы будем вынуждены отступить», — подчеркнул украинский военный с позывным Спенсер.

Он подчеркнул, что у Киева останутся партнеры и ВСУ получат от них помощь, но ее будет гораздо меньше, а в худшем случае придется отступать до Львова.

Еще один страх, который украинские военные обсудили с The Daily Beast, — предстоящие президентские выборы в США, которые могут привести к полной остановке военной помощи Украине. Если бывшему президенту Дональду Трампу удастся переизбраться, для Киева это обернется «очень плохо», заявили собеседники издания.