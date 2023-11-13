СМИ: в ВСУ боятся перспективы отступления до Львова
Автор The Daily Beast Анна Конклинг поговорила с украинскими военными и выяснила, что они боятся смещения интересов США с Украины на Ближний Восток. Некоторые из них считают, что без американской поддержки ВСУ пришлось бы отступать до Львова.
Конклинг отметила, что западные правительства и журналисты долгое время обеспечивали постоянный поток информации и обновлений по украинскому кризису, но все изменилось с началом войны Израиля и палестинского движения ХАМАС. Внимание всего мира «в одно мгновение» переключилось на ближневосточный конфликт, «который с каждым днем становится все более ужасным» и уже привел к тысячам смертей, подчеркнула автор.
Украинские солдаты заявили The Daily Beast, что смещение внимания США на другой регион будет означать срыв планов ВСУ и поможет России. Особенно украинцы опасаются нехватки боеприпасов и перспективы слишком глубокого отступления.
«Без поддержки Соединенных Штатов и других стран мы будем вынуждены отступить», — подчеркнул украинский военный с позывным Спенсер.
Он подчеркнул, что у Киева останутся партнеры и ВСУ получат от них помощь, но ее будет гораздо меньше, а в худшем случае придется отступать до Львова.
Еще один страх, который украинские военные обсудили с The Daily Beast, — предстоящие президентские выборы в США, которые могут привести к полной остановке военной помощи Украине. Если бывшему президенту Дональду Трампу удастся переизбраться, для Киева это обернется «очень плохо», заявили собеседники издания.
Президент США Джо Байден ранее пообещал, что его администрация сможет оказывать помощь Украине и Израилю одновременно, и обязался добиться от Конгресса выделения 60 миллиардов долларов военной помощи Украине и десяти миллиардов - Израилю. Однако планы Байдена будут зависеть от позиции республиканского большинства в Конгрессе, которое ранее одобрило временный бюджет без поддержки для Украины.