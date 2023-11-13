Попытки приема Украины в НАТО еще сильнее осложнят отношения между Западом и Россией, при этом не дадут результатов самого блоку и Киеву. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Любые спешные попытки приема Украины в члены НАТО только еще больше усугубит обстановку и отношения между Западом, НАТО и Россией, но существенных результатов не даст, как для Запада и блока НАТО, так и для Украины», — считает сенатор.

Бондарев также прокомментировал заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена изданию Guardian, который предложил принять Украину в блок без утраченных территорий. По его словам, это лишний раз подтверждает «агрессивный настрой на дестабилизацию обстановки на международной арене».

По его мнению, войны и конфликты в мире являются «формулой существования коллективного Запада».

Он добавил, что на подобные выпады и возможные действия РФ ответит «адекватными мерами, которые только ускорит крах системы западных ценностей, выстраиваемых через блок НАТО».