Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» погиб в зоне СВО

Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в группе «Регион 12» в соцсети «ВКонтакте».

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Отмечается, что 44-летний Ушаков в сентябре отправился добровольцем в зону СВО. Вскоре мужчина пропал без вести, а в октябре его объявили погибшим.

«По словам знакомых, он получил тяжелое ранение ног из-за гранаты, сброшенной с дрона», — говорится в сообщении.

Сообщество «Регион 12» уточняет, что Ушаков погиб во время транспортировки из-за повторного сброса гранаты. Звукорежиссеру посвятили последнюю серию сериала «Реальные пацаны».