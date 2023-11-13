НАТО столкнулась с проблемой на границах с Россией

Израиль может быть не в состоянии передать Финляндии свои системы противовоздушной обороны «Праща Давида» из-за конфликта с ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американский журнал Military Watch.

Израиль подписал с Финляндией соглашение о поставке «Праща Давида». Стоимость сделки оценивалась в 317 миллионов евро.

Как говорится в публикации, способность Израиля передать системы «Праща Давида» в установленные контрактом сроки кажется все более слабой из-за продолжающегося военного конфликта в секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов. Эта проблема коснулась в том числе систем противовоздушной обороны малой дальности.

Издание отмечает, что Израиль на фоне напряженности в отношениях с шиитским движением «Хезболлах» в Ливане и возможным вовлечением в конфликт Ирана будет в значительной степени полагаться на систему «Праща Давида».

«Обе стороны располагают значительными арсеналами современных баллистических и крылатых ракет, способных нанести удар по территории Израиля», — пишет журнал.