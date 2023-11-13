Пентагон подтвердил нанесение авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии

Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении в воскресенье авиаударов по проиранским группам на востоке Сирии. Об этом говорится в письменном заявлении американского министра обороны Ллойда Остина.

"Сегодня американские вооруженные силы нанесли высокоточные удары по объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками, в ответ на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии", - сказал шеф Пентагона.