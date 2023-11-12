На Украине предрекли затяжной конфликт с Россией

По его словам, на данный момент возможность выхода к границам от 1991 года для Украины вызывает сомнения.

«Глядя на тенденции в середине страны и в коммуникациях нашего высшего военно-политического руководства с западными партнерами, снова появляются сомнения», — отметил Селезнев.

Он выразил уверенность, что конфликт с Россией будет долгим.

Одним из условий Киева для прекращения конфликта является возвращение Украины и России к границам по состоянию на 1991 год. Кроме того, он также настаивает, чтобы российские войска покинули территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС).