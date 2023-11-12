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На Украине предрекли затяжной конфликт с Россией

Украинский конфликт затянется, поскольку сейчас у Киева нет ресурсов для возвращения утраченных территорий. Такое мнение высказал бывший руководитель пресс-служб генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев, передает РИА Новости.

На Украине предрекли затяжной конфликт с Россией
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По его словам, на данный момент возможность выхода к границам от 1991 года для Украины вызывает сомнения.

«Глядя на тенденции в середине страны и в коммуникациях нашего высшего военно-политического руководства с западными партнерами, снова появляются сомнения», — отметил Селезнев.

Он выразил уверенность, что конфликт с Россией будет долгим.

Раскрыта численность украинской армии

Одним из условий Киева для прекращения конфликта является возвращение Украины и России к границам по состоянию на 1991 год. Кроме того, он также настаивает, чтобы российские войска покинули территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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