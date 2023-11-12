Раскрыта численность украинской армии

По словам Селезнева, в силах обороны Украины служит 1,3 миллиона человек. «Им всем нужны оружие и боеприпасы», — добавил он, отметив, что перспективы для украинской армии в зоне боевых действий сейчас туманны из-за сложностей с предоставлением оружия и боеприпасов Западом.