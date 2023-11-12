Из Чечни в зону СВО направили полк оперативного назначения

"Из Чеченской Республики выдвинулся в зону проведения специальной военной операции один из самых боеспособных и безупречно зарекомендовавший себя в Донбассе и на Украине 96-й полк оперативного назначения СКО ВНГ РФ. Готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение боевой офицер и отважный командир Магомед Тушаев ", - написал Кадыров.

По его словам, бойцы полка оперативного назначения в 6-й раз отправляются в зону проведения спецоперации. "Нет никаких сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки", - добавил глава Чечни.