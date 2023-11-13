Минобороны заявило об отражении атаки бригады «Азов»*

Российские военнослужащие за сутки отразили ряд атак Вооруженные сил Украины, в том числе 12-ой бригады специального назначения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Отражена атака бригады «Азов»*

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По словам Конашенкова, на краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» было отражено четыре атаки. Их, помимо бригады «Азов»*, предприняли в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная штурмовые группы 24-й и 63-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военнослужащие 15-го полка нацгвардии.

«Потери противника составили до 150-ти военнослужащих и один автомобиль», — уточнил он.

Также отражена атака в районе Работино на запорожском направлении. На донецком направлении отражены две атаки противника. На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск «отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Загоруйковка и Тимковка», рассказал официальный представитель Минобороны России.

Также, по его словам, нанесено огневое поражение 117-ой механизированной бригаде ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка Запорожской области.

«Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля», — заявил Конашенков.

Сбиты беспилотники

При этом средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, уточнил Конашенков.

Дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Райгородок, Сергеевка, Спорное, Марьинка, Новое, Новые Лагери.

Всего, по данным российского военного ведомства, с начала проведения специальной операции уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8881 беспилотный летательный аппарат.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».